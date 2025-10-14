Думский комитет по транспорту выступил против повышения цен в системе «Платон»

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) рассказал «Ъ», что 14 октября на закрытом для СМИ заседании комитета обсуждалась ситуация с планируемым повышением цен в системе «Платон».

В 2015 году базовый тариф, установленный при запуске «Платона», составлял 3,73 руб. за километр. Для адаптации отрасли к системе правительство установило временную скидку к тарифу в виде понижающего коэффициента. В январе 2025 года Минтранс предложил постепенно отказаться от дисконта и взимать с 1 января 2026 года плату за проезд в размере 5,1 руб. за 1 км.

«Мы против повышения тарифов в данный момент,— заявил «Ъ» Евгений Москвичев.— Есть обращение на эту тему РСПП, профильных ассоциаций». Сначала, считает депутат, нужно сделать систему «Платон» «полностью прозрачной», обеспечив взимание платежей в том числе с иностранных перевозчиков, и решить проблемы с ошибками, возникающими из-за работы РЭБ в регионах. «После того как все эти проблемы решат, надо посмотреть выручку “Платона” и уже принимать решение»,— сказал господин Москвичев.

На заседании комитета, по данным «Ъ», присутствовали глава Минтранса Андрей Никитин и другие руководители ведомства, а также Росавтодора. Всего присутствовало около 90 человек, включая представителей перевозчиков. «Нас послушали. Сказали, что донесут нашу позицию до правительства, где примут окончательное решение»,— сказал Евгений Москвичев.

Официальный представитель Минтранса России Николай Шестаков прокомментировал «Ъ» ситуацию так: «Будем работать в плотном взаимодействии с комитетом, с депутатами для формирования эффективной транспортной системы страны».

С 1 сентября, как сообщал Минтранс, начали действовать новые правила выставления счетов в «Платоне». Соответствующее постановление правительства разработано после жалоб водителей на ошибочные штрафы, которые перевозчики получали из-за работы систем РЭБ. Теперь, заверяют в Минтрансе, при сбоях применяются «автоматическая алгоритмическая достройка маршрута» грузовика и данные с дорожных камер.

Иван Буранов