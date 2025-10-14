Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Белокалитвенском районе 61-летний автомобилист погиб в ДТП

В Белокалитвенском районе 61-летний водитель «ВАЗ 212140» погиб в аварии. ДТП случилось днем 14 октября на автодороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Фотон» в составе полуприцепа «Шмитц». Им управлял 43-летний водитель.

В результате случившегося погиб водитель «ВАЗ 212140». Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская

