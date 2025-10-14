Урожайность при уборке зерновых культур Ленобласти выросла на 4% к прошлому году

На территории Ленинградской области завершена уборка зерновых культур. По предварительным данным, собрано 138 тыс. тонн — урожайность на 4% превысила показатели 2024 года, сообщили 14 октября в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В этом сезоне убрано 96% картофеля, собрано 45,4 тыс. тонн. При этом в настоящий момент продолжается уборка поздних сортов капусты и поставка в торговые организации региона. Собрано 36,4 тыс. тонн овощей.

«Уборочная проходит в плановом режиме. Техника, люди, горючее – есть. Именно в октябре мы начинаем убирать поздние сорта капусты, урожайность которой у нас доходит до рекордных показателей по России — 1 тыс. центнеров с гектара»,— прокомментировал данные по урожаю зампред правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что высокий урожай спровоцировал рост тарифов на грузоперевозки по маршруту Москва — Санкт-Петербург на 8,7%.

Андрей Цедрик