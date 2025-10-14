На Лиговском хотят снести почти в три раза увеличившую площадь здания пристройку

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) подал в суд иск о сносе самовольно возведенной пристройки к зданию на Лиговском проспекте, увеличившей общую площадь строения с 660 до 1884 кв. м — почти в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как рассказали «Ъ-СПб» в комитете, речь идет о здании по адресу: Лиговский проспект, 111-113-115, лит. А. Собственник пятиэтажной пристройки — ИП.

Пристройка была возведена без соответствующего разрешения и согласования со Смольным, а также с нарушением градостроительных норм и противопожарных требований.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный потребовал снести часть предприятия в Конной Лахте.

Артемий Чулков