Экс-главе Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Фролову утвердили приговор

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса направила для рассмотрения в Центральный районный суд Кемерова дело против бывшего руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Его обвиняют в превышении полномочий и препятствовании законной предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в 2022-2023 годах по указанию фигуранта двум компаниям вынесли отрицательные заключения государственной экологической экспертизы. Таким образом господин Фролов хотел склонить коммерсантов к заключению договора с подконтрольной ему организацией при повторном прохождении экспертизы.

Также из-за действий бывшего главы управления предприятию, выполнявшему гособоронзаказ, отказали в выдаче лицензий на обращение с отходами. Своими преступлениями господин Фролов причинил ущерб на более чем 29 млн руб.

Дело против Андрея Фролова возбудили в октябре 2024 года. Суд наложил арест на имущество экс-руководителя управления Росприроднадзора общей стоимостью 4,3 млн руб. В апреле этого года Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы господина Фролова на общую сумму свыше 480 млн руб.

Никита Черненко