Спасатели эвакуировали двух человек с моторной лодки у острова Грядовый на Ладоге
Спасатели провели операцию по эвакуации в акватории Ладожского озера. Утром 14 октября поступила информация о том, что к берегу острова Грядовый прибило лодку с двумя людьми на борту, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Уточняется, что из-за сильного ветра пассажиры моторной лодки не могли самостоятельно вернуться к берегу. Им на помощь выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерска.
Эвакуация прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с перевернувшейся резиновой лодкой в акватории Малой Невы в центре Петербурга.