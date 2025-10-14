Спасатели эвакуировали двух человек с моторной лодки у острова Грядовый на Ладоге

Спасатели провели операцию по эвакуации в акватории Ладожского озера. Утром 14 октября поступила информация о том, что к берегу острова Грядовый прибило лодку с двумя людьми на борту, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Уточняется, что из-за сильного ветра пассажиры моторной лодки не могли самостоятельно вернуться к берегу. Им на помощь выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерска.

Эвакуация прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Андрей Цедрик