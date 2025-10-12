Резиновая лодка перевернулась вечером 11 октября в акватории Малой Невы

Мужчина перевернулся на резиновой лодке в акватории Малой Невы. По факту происшествия на воде Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

По предварительной информации надзорного органа, лодка перевернулась вечером в субботу в районе Петровского проспекта, 29. Находившегося на ней мужчину доставили на берег.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации маломерных судов»,— добавили в пресс-службе надзорного органа.

Татьяна Титаева