Уитакер: важные заявления о новых поставках оружия Украине будут сделаны завтра

15 октября страны—члены НАТО могут объявить о новых поставках оружия на Украину через программу PURL, в рамках которой американские вооружения закупаются для этой страны на деньги европейских членов альянса. Об этом на пресс-конференции заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам посла, программа работает «гладко и эффективно». Через PURL, напомнил господин Уитакер, «президент Трамп сделал доступными (для Украины.— “Ъ”) лучшие виды вооружений в мире… Украине они нужны, она их хочет, и мы должны сделать так, чтобы эти поставки продолжались». «В настоящее время мы ожидаем, что наши европейские союзники продолжат закупки и… я ожидаю некоторые важные заявления уже завтра»,— добавил посол.

На 15 октября назначена встреча министров обороны стран НАТО. Позднее в Брюсселе состоится заседание так называемой Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») с участием, как следует из информации на сайте НАТО, министра обороны Украины. 17 октября же в Белом доме пройдет встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.