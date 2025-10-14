Медведев призвал женщин участвовать в создании новой программы «Единой России»

Председатель «Единой России» и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал женское движение партии принять участие в формировании новой народной программы.

Как пояснил господин Медведев, «Единая Россия» должна учесть предложения женщин, чтобы победить на выборах в Госдуму в 2026 году. «Я очень рассчитываю, что все, кто присутствует в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься»,— сказал председатель партии на форуме «Женского движения Единой России» (цитата по сайту партии).

Дмитрий Медведев добавил, что женщины — самая активная часть населения России. Председатель «Единой России» также сказал, что они приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости.

