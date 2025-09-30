Малые останутся с малым

Зарегистрировать своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2026 году без сбора подписей смогут 12 политических партий. Список организаций, подтвердивших по итогам выборов-2025 так называемую парламентскую льготу, опубликовал Центризбирком РФ. Согласно актуальной социологии, прямо сейчас в новый созыв нижней палаты проходят четыре думские партии из пяти. Что же касается непарламентских сил, то они едва ли могут рассчитывать даже на 3% голосов, обеспечивающих госфинансирование, полагают опрошенные “Ъ” эксперты.

Согласно избирательному законодательству, право участвовать в выборах в Думу без сбора подписей получают партии, представленные в текущем созыве нижней палаты, а также получившие по спискам хотя бы один мандат в действующих созывах региональных парламентов. Этим условиям на выборах 2026 года, как стало понятно по итогам сентябрьских выборов в регионах, будут соответствовать 12 партий. Помимо парламентской пятерки в этот список входят Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Яблоко», «Зеленые», «Родина», «Гражданская платформа» и Партия прямой демократии.

На сегодняшний день, согласно социологическим замерам, на преодоление пятипроцентного думского барьера по партспискам могут рассчитывать четыре уже представленные в парламенте партии. Так, за «Единую Россию» прямо сейчас готовы проголосовать от 34,8% (по данным ВЦИОМа) до 43% (ФОМ) опрошенных, за КПРФ — от 7% (ФОМ) до 9,4% (ВЦИОМ), за ЛДПР — около 10%, за «Новых людей» — от 4% (ФОМ) до 8% (ВЦИОМ). «Справедливой России — За правду» (СРЗП) ВЦИОМ пока дает всего 4,2%, а ФОМ — 3%.

На трехпроцентный барьер, обеспечивающий партиям финансирование из федерального бюджета, теоретически могут замахнуться «Яблоко» и Партия пенсионеров. Ранее глава департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов говорил “Ъ”, что из всех внепарламентских партий их рейтинги наиболее близки к соответствующим отметкам.

Все опрошенные “Ъ” эксперты едины в том, что уже трехпроцентный барьер все парламентские партии точно преодолеют. «Не факт, что все попадут в Думу, наименьшие шансы пока у СРЗП, но в худшем случае и они возьмут 3%»,— рассуждает политолог Александр Кынев. Из непарламентских же партий наибольшие шансы у Партии пенсионеров и «Коммунистов России», считает политолог Павел Склянчук.

«Самостоятельную активность Партия пенсионеров и "Коммунисты России" между выборами в Госдуму почти не проявляли»,— возражает политолог Михаил Виноградов. С ним согласен Александр Кынев: «Партия пенсионеров даже в лучшие годы не брала 3%, а сейчас условия для оппозиции, так скажем, понижающие». Да и другие непарламентские партии «даже близко» к 3% не подходят, уверен господин Кынев: «Как было пять партий, получающих деньги из бюджета, так и останется». Что же касается упомянутого «Яблока», то оно «рискует встретить административное противодействие», добавляет господин Виноградов.

Павел Склянчук, впрочем, напоминает, что своих представителей в Госдуме, избранных по одномандатным округам, сегодня имеют «Родина» (Алексей Журавлев, входит во фракцию ЛДПР), «Гражданская платформа» (Рифат Шайхутдинов) и Партия роста (Оксана Дмитриева). В этом смысле в парламенте уже представлены восемь партий, так что Госдума «может легко переварить» и большее политическое многообразие, заключает эксперт.

Григорий Лейба