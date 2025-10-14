В Арбитражном суде Ростовской области прекратили производство по иску «Волгатранснефти» к Ространснадзору

В Арбитражном суде Ростовской области прекратили производство по исковому заявлению ЗАО «Волгатранснефть» к Межрегиональному территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЮФО. Судебное заседание состоялось во вторник, 14 октября. Информация об этом появилась в картотеке суда.

ЗАО «Волгатранснефть» 25 июня обратилось в суд с иском о признании незаконным заключения по расследованию аварийного случая N82/2024/АС от 18 марта 2025 года.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. В результате в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты достигли берегов ряда курортных городов России. Из-за этого пляжи Анапы и Темрюка закрыли для туристов на летний сезон. Владельца «Волгонефти-212» суд обязал выплатить почти 49,5 млрд руб. При этом суд отказался увеличить требования мэрии Анапы к владельцам затонувших танкеров.

Мария Хоперская