Институт промышленной безопасности арендовал 1,5 тыс. кв. м в БЦ «Константа»
Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства (ИПБОТСП) целиком арендовал третий этаж в бизнес-центре «Константа» в Московском районе Петербурга. 1,5 тыс. кв. м площадей будут использоваться для образовательной деятельности, сообщили «Ъ-СПб» в компании Bright Rich | CORFAC International, выступившей консультантом сделки. Ее стоимость при этом не называется.
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
ИПБОТСП является частным образовательным учреждением, основанным в 1991 году. Это крупнейшая организация в Северо-Западе, которая специализируется на обеспечении безопасности на производстве и работе с персоналом. Среди направлений деятельности — промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, энергетика и управление персоналом.
Как уточняется в сообщении, перед ИПБОТСП стояла задача в течение месяца переехать в новое здание, где есть возможность организовать свободный доступ для обучающихся. Образовательное учреждение искало готовое помещение с ремонтом.
БЦ «Константа» класса B расположен на площади Конституции, 1 неподалеку от станции метро «Московская». Здание состоит из восьми этажей с кабинетной планировкой, его общая площадь составляет 15,5 тыс. кв. м.
