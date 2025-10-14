Суд Екатеринбурга изменил приговор участникам крупной банды сутенеров

Свердловский областной суд частично изменил приговор участникам преступной группы, занимавшейся организацией проституции в Екатеринбурге, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, в декабре 2024 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, действовавшего с 2018 по 2020 год. Оно состояло из трех организованных групп: «Алекса» и «Абама» занимались вербовкой девушек и организацией проституции, а третья группа специализировалась на вымогательстве денег для финансирования сообщества.

В марте 2020 года участников группы задержали, дело рассматривалось в закрытом режиме. Пять участников ОПГ были осуждены на сроки от 12 до 15 лет колонии, еще 13 человек были приговорены к принудительным работам на сроки от 2,5 до 3,5 лет.

Приговор был обжалован обеими сторонами. Апелляционная инстанция снизила наказание Владимиру Тельминову до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Были смягчены наказания для Алексея Кудрявцева и Афанасия Динжоса до двух лет девяти месяцев, оно остается в виде принудительных работ. Павлу Стоцкому, Артему Терюшкову и Константину Сауличу срок сокращен до двух лет трех месяцев принудительных работ.

Полина Бабинцева