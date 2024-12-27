Суд вынес приговор участникам ОПГ за организацию проституции в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга осудил пять участников ОПГ на сроки от 12 до 15 лет колонии, еще 13 человек были приговорены к принудительным работам на сроки от 2,5 до 3,5 лет за организацию проституции на территории города и вымогательство у местного жителя более 10 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, ОПГ создали братья Александр и Андрей Колосовы в 2018 году, в его состав вошли еще три преступные группировки. «В число участников преступного сообщества входили 20 человек. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2020 года», — говорится в сообщении надзорного ведомства с уточнением, что в 2018 году участники ОПГ путем вымогательства получили от жителя Екатеринбурга деньги и автомобиль на сумму более 10,1 млн руб.

Суд в зависимости от степени участия в преступлениях признал участников сообщества виновными по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия, организованной группой), по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией) и по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, организованной группой).

Уголовное дело в отношении одного из руководителей выделено в отдельное производство, так как он находится в розыске.

Мария Шараева