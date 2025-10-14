Экс-замглавы УФСИН по Петербургу и Ленобласти дали 20 лет за растрату

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в растрате денежных средств бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Его приговорили к 20 годам строгого режима, сообщила пресс-служба СКР. Фигуранта также лишили звания полковника внутренней службы.

Мойсеенко контролировал расход бюджетных средств, выделенных в рамках госконтракта на строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Петербурге. Приемкой работ занимался занимавший тогда пост начальника отдела УФСИН Николай Чернов, в свое время курировавший строительство СИЗО «Кресты».

В 2015-2016 годах замглавы управления при содействии Чернова и гендиректора организации, занимавшейся строительством изолятора, заплатил 7,1 млн руб. за оборудование для УФСИН. В действительности технику не доставили ведомству. Следствие квалифицировало произошедшее как растрату.

20 лет колонии — совокупный приговор Сергея Мойсеенко. В 2020 году ему назначили 15 лет лишения свободы за организацию убийства Николая Чернова. Еще через год экс-замглавы УФСИН приговорили к трем годам колонии за получение взяток на более чем 700 млн руб. В июле 2025 года у Мойсеева изъяли активы на 100 млн руб. по иску Генпрокуратуры.

Никита Черненко