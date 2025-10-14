Захарова: говорить о немедленной депортации россиян из Латвии преждевременно

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство следит за ситуацией вокруг решения властей Латвии депортировать из страны иностранцев, которые не имеют статуса жителя ЕС. Она уточнила, что говорить о немедленной массовой депортации преждевременно.

«Акцентируем, что говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав»,— сказала Мария Захарова журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Она добавила, что посольство России в Риге готово оказать максимальное содействие россиянам.

10 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что в стране проживает 841 россиянин, который подпадает под новые ограничения в миграционном законодательстве. Им направили уведомление о необходимости покинуть страну.

Посольство России в Латвии поясняло, что россиян без статуса жителя ЕС могут депортировать через 30 дней после вручения соответствующего решения. При этом граждане России могут продлить свое пребывание путем оформления временного ВНЖ или судебного оспаривания.