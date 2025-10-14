Некомплектный прием

В Ростовской области фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями стал бывший главный инженер Северо-Кавказского АО «Федеральная пассажирская компания Александр Казаков. По версии следствия, он причастен к хищению почти 18 млн руб., которые выделялись в рамках госпрограммы. Александр Казаков не задержан. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ростовской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет). Фигурантом дела стал Александр Казаков, бывший главный инженер Северо-Кавказского АО «Федеральная пассажирская компания», учредителем которого является ООО «РЖД». Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, господин Казаков причастен к хищению порядка 17,8 млн руб., которые выделялись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». Будучи главным инженером, он подписал акты приема работ некомплектного оборудования и строительно-монтажных работ при реконструкции зарядных колонок на станции «Адлер». Источник уточннил, что Александр Казаков не задержан. В настоящее время он занимает должность заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги.

Следствие также возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Энси» Кирилла Якобишвили, которого подозревают в причастности к хищению денег. В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за три года).

По данным сервиса проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей Rusprofile, московская компания «Энси», учредителем которого является Кирилл Якобишвили, находится в процессе банкротства. Основная специализация фирмы – производство электрического оборудования. В 2024 году выручка компании упала на 50%, а прибыль – на 108%.

По данным правоохранителей, Кирилла Якобишвили и Александра Казакова подозревают в создании мошеннической схемы с фальсификацией актов о стоимости поставляемого оборудования и проведении пусконаладочных работ.

По данным ФСБ, господин Якобишвили задержан и заключен под стражу.

Константин Соловьев