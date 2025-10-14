Вознаграждение управляющего Антипинского НПЗ снизили с 5,4 млрд до 200 млн
Кассационный суд снизил вознаграждение управляющему Антипинского НПЗ Константину Сичевому с 5,4 млрд руб. до 200 млн руб. В 2022 году Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование господина Сичевого о выплате 5,4 млрд руб., что составляет почти 5% от суммы проданного имущества завода. Позже Восьмой арбитражный апелляционный суд приостановил выплату вознаграждения. Решение Арбитражного суда Тюменской области обжаловала компания VTB Commodities Trading, которая попросила отменить выплату.
Апелляционный суд посчитал ранее назначенную сумму «беспрецедентной по своему размеру за всю историю банкротств в Российской Федерации» и отметил, что часть обязанностей господина Сичевого выполнили другие лица. Это стало основанием для уменьшения вознаграждения.
«Принимая во внимание все установленные обстоятельства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в данном конкретном случае выплата конкурсному управляющему должником процентного вознаграждения в размере 200 млн руб. в полной мере покрывает возможные издержки арбитражного управляющего, связанные с его профессиональной деятельностью, и является соразмерным поощрением конкурсного управляющего должником за осуществление работы по управлению производством, формированию конкурсной массы и проведению расчетов с кредиторами»,— следует из постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Господин Сичевой подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, но 13 октября суд отклонил жалобу и подтвердил решение апелляционной инстанции, следует из картотеки суда.
Антипинский НПЗ был основан в 2004 году и вошел в группу компаний New Stream Дмитрия Мазурова. В конце 2018 года завод начал испытывать проблемы с обеспечением нефтью, переработка сократилась. Долг НПЗ составил $5 млрд, из них перед Сбербанком — порядка $3 млрд. В мае 2019 года Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о своем банкротстве, после того как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. Неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд руб. В мае 2021 года имущество Антипинского НПЗ было продано ООО «Русинвест» за 110,867 млрд руб.