«Впервые председателем гордумы будет женщина»

Новый созыв гордумы Ижевска избрал председателем бывшего замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцеву. Вице-спикером стал советник главы республики по взаимодействию с ветеранами боевых действий Олег Матвеев. Это произошло на первой сессии 14 октября. Впервые местный парламент возглавила женщина. Эксперты назвали экс-парламентария «наиболее подготовленным» депутатом для этой должности. Назначение полковника полиции в отставке собеседники отнесли к продолжению федерального тренда на встраивание участников СВО в «мирную жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Председателем гордумы Ижевска избрали бывшего заместителя руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцеву. Как передает корреспондент «Ъ-Удмуртия», такое решение принял новый созыв местного парламента сегодня, 14 октября, на первой сессии. За нее проголосовало 29 депутатов из 31 присутствующего.

Вторым кандидатом на пост председателя на сессии коммунисты выдвинули первого секретаря удмуртского рескома КПРФ Ивана Гвоздака. В результате тайного голосования он получил два голоса. Отметим, что на ЕР приходится 29 мандатов в местном парламенте, на КПРФ — два. Еще два места достались ЛДПР, по одному — СРЗП и «Новым людям».

Любови Зайцевой 71 год. В 2022 году она была избрана депутатом Госсовета Удмуртии, в 2023 году стала заместителем руководителя фракции ЕР в республиканском парламенте. После выборов в гордуму Ижевска 12-14 сентября 2025 года она добровольно сложила свои полномочия. До избрания в Госсовет Удмуртии госпожа Зайцева около 20 лет проработала администрации Индустриального района Ижевска: в 2002-2010 годах являлась заместителем главы по социальным вопросам, в 2010-2022 годах — главой района.

Кандидатуру Любови Зайцевой поддержали Госсовет Удмуртии в лице вице-спикера Наиля Мухамедзянова и глава Ижевска Дмитрий Чистяков. «Сегодня мы даем старт новому этапу жизни города: впервые председателем гордумы будет женщина <...> c огромным опытом. Это важно для тех изменений, которые перед нами стоят. Сейчас как никогда нужен хозяйский подход. И вы (градоначальник обратился к госпоже Зайцевой.— “Ъ-Удмуртия”) должны будете его обеспечить»,— сказал после избрания спикера Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Зайцева

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Любовь Зайцева

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Заместителем председателя на постоянной основе избрали советника главы Удмуртии по взаимодействию с ветеранами боевых действий, руководителя регионального отделения ассоциации ветеранов спецоперации Олега Матвеева. Народные избранники проголосовали за его кандидатуру единогласно. Других претендентов заявлено не было.

Олегу Матвееву 56 лет. Вице-спикер является полковником полиции в отставке и кавалером трех орденов Мужества. Он проходил срочную службу в Афганистане, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 1991-2023 годах избранный вице-спикер служил в СОБРе на различных должностях. В августе 2013 года был назначен командиром ОМОН «Барс» управления Росгвардии по Удмуртии. В марте 2014 году отряд был командирован в Крым для поддержки ОМОН «Беркут». Советником главы республики Олег Матвеев стал в феврале 2025 года, реготделение ассоциации ветеранов СВО возглавил через месяц. Он является участником спецоперации.

В своей речи перед голосованием Олег Матвеев сделал упор на вопросы патриотического воспитания молодежи и адаптации участников СВО. «Война — жестокая штука. Это остается на всю жизнь — люди меняются <...> Им (военным.— “Ъ-Удмуртия”) необходимо оказывать социальную поддержку, в первую очередь, чтобы они нашли свое место как гражданские. Нужно понимать, что в спецоперации участвуют не только военные, но и обычные жители республики <...> Солдаты должны понимать, что не только защищали нашу Родину, но и востребованы здесь»,— сказал господин Матвеев. Поддержку участников СВО он назвал одним из главных направлений своей работы. «Ну и, естественно, улучшать благосостояние города и республики»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Матвеев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Олег Матвеев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Политолог Максим Тенсин положительно оценил выбор депутатов в пользу Любови Зайцевой и Олега Матвеева, поскольку это новые лица в гордуме Ижевска. Он отметил, что у госпожи Зайцевой есть как управленческие навыки, так и опыт работы непосредственно с населением. Перед ее заместителем, на взгляд эксперта, стоит более сложная задача, поскольку это новая для него стезя, отличная от работы в правоохранительных органах, и он должен «набраться опыта и вникнуть в городские проблемы» максимально быстро.

«Избрание нового спикера и вице-спикера — прекрасное изменение, поскольку обеспечена сменяемость власти. Это можно сказать и в целом про новый состав депутатского корпуса (16 депутатов из 35 получили мандаты впервые.— “Ъ-Удмуртия”). Ижевск ушел от засилья в гордуме представителей сектора ЖКХ. Ранее у населения сформировалось определенное недоверие к депутатам, поскольку складывалось ощущение, что они представляют интересы в первую очередь управляющих компаний, а не горожан. Общество задавало такие вопросы. Теперь состав гордумы стал более разнообразным»,— отметил политолог.

Политтехнолог и член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов отмечает, что Любовь Зайцева на сегодняшний день является наиболее подготовленным депутатом для должности председателя. «У нее большой стаж муниципальной работы — более 20 лет, есть опыт в законодательном собрании. Более достойной альтернативы на роль председателя гордумы я назвать затрудняюсь»,— уточнил эксперт.

Главным преимуществом Олега Матвеева в качестве вице-спикера собеседник «Ъ-Удмуртия» назвал то, что он не из «когорты чиновников» и никогда в нее не входил. При этом у нового зампредседателя есть большой опыт руководящей работы в более экстремальных условиях. Эксперт считает такой выбор продолжением общефедерального тренда на встраивание участников СВО в мирную жизнь.

В целом депутатский корпус восьмого созыва господин Труфанов оценил положительно. «Подбор представителей взвешенный. Надеюсь конфликтов между городом и республикой, какой мы наблюдали под конец седьмого созыва, мы больше не увидим»,— заключил эксперт.

Евгений Щепелев, Дмитрий Горбунов