Зампредседателя профкома завода «Купол» стал вице-спикером гордумы Ижевска

Вице-спикером гордумы Ижевска на непостоянной основе избран зампредседателя профкома ИЭМЗ «Купол», руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Антон Городилов. Такое решение принял новый созыв местного парламента сегодня, 14 октября, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с первой сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Утром господин Городилов был избран руководителем фракции ЕР в гордуме. Такое решение было принято на организационном собрании политического объединения.

Зампредседателя профкома «Купола» Антон Городилов был избран в 2019 году. На предприятии он трудится с 1999 года. Господин Городилов работал помощником мастера, старшим мастером, замначальника цеха по производству, начальником цеха, далее занимался планированием производства. Является членом общественного движения «Народный фронт». Антон Городилов — депутат гордумы прошлого созыва (входил во фракцию ЕР).

Напомним, председателем гордумы Ижевска 14 октября была избрана бывший заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева.