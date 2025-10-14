Алексей Кузнецов избран заместителем председателя гордумы Ижевска

Советник генерального директора ООО «Ось» (сфера строительства) Алексей Кузнецов стал заместителем председателя гордумы Ижевска на непостоянной основе. Такое решение принял новый созыв местного парламента сегодня, 14 октября, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с первой сессии.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Алексей Кузнецов является представителем партии «Единая Россия». Он был избран на осенних выборах по 23-му одномандатному округу. В прошлом созыве местного парламента господин Кузнецов входил во фракцию ЛДПР, являлся членом этой партии с 2016 года. Возраст — 41 год.

Напомним, председателем гордумы Ижевска 14 октября была избрана бывший заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева.