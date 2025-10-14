Петербургский ЦКТ «Векус» впервые разместит облигации на Мосбирже

Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Центр компьютерных технологий "Векус"» (ЦКТ «Векус»). Об этом компания из Санкт-Петербурга сообщила 14 октября на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».

Объем эмиссии составит 300 тыс. штук, срок погашения — три года. Выпуск зарегистрирован под номером 4B02-01-00243-L и включен в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

«Цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения»,— говорится в сообщении. На момент публикации на ресурсах Мосбиржи не указана стоимость ценных бумаг.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что банк «Россия» из Петербурга разместит облигации на Мосбирже впервые за 18 лет.

Артемий Чулков