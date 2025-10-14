В суд направлено дело экс-главы Южно-Сибирского управления Росприроднадзора

Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Ему вменяют в вину превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ), сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, в ноябре 2022 года фигурант дела выдал компании отрицательное заключение по проектной документации, несмотря на наличие одобренного экспертной комиссией решения. Таким образом, Андрей Фролов склонил фирму заключить договор с аффилированной ему организацией на «сопровождение» экспертизы при повторном обращении в Росприроднадзор. Его действия, считают правоохранители, привели к срыву работ по приведению в безопасное состояние промышленной площадки угольного предприятия на территории Осинниковского городского округа Кемеровской области. Кроме того, был причинен ущерб государству в размере 12,7 млн руб. В ноябре того же года, по данным ведомства, чиновник совершил аналогичное преступление при рассмотрении заявления о проведении госэкспертизы проектной документации по расширению золоотвала. Ущерб организации и проектировщику составил более 8,6 млн руб.

В августе 2023-го, сообщили в региональном СУ СКР, Андрей Фролов потребовал от подчиненных дважды внести в документы недостоверные данные для отказа в переоформлении лицензии предприятию, которое выполняло гособоронзаказ по обращению с опасными отходами. Ущерб следствием оценивается более чем в 7,3 млн руб.

На имущество экс-руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора наложен арест на общую сумму 4,3 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Генпрокуратуры в октябре 2024 года. Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года ведомство потребовало изъять в доход государства имущество Андрея Фролова на общую сумму свыше 480 млн руб., которое он, по версии следствия, приобрел в результате коррупционной схемы.

