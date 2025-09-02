Что Генпрокуратура требует изъять по делу экс-сотрудника Росприроднадзора Андрея Фролова
Компании
100% долей в уставном капитале
- 1. ООО «Алтайагроснаб» (ОГРН 1182225025883, ИНН 2222869564).
- 2. ООО «Алтайагрополе» (ОГРН 1212200002464, ИНН 2225218088).
- 3. ООО «Милк Парк» (ОГРН 1202200026742, ИНН 2242004801).
- 4. ООО «КФХ Велес» (ОГРН 1212200015422, ИНН 2225220841).
- 5. ООО «ААС-Логистика» (ОГРН 1242200009556, ИНН 2225233544).
- 6. ООО «ААС-Корма» (ОГРН 1252200002306, ИНН 2225235823).
- 7. ООО «ААС-Агро» (ОГРН 1242200013857, ИНН 2225234308).
- 8. ООО «АСС-Оил» (ОРГН 1252200002317, ИНН 2225235830).
- 9. ООО «Алтайская транспортная компания» (ИНН 2204084806, ОГРН 1172225039183).
Квартиры, дома
- 1. Жилой дом площадью 794 кв. м в Новосибирске.
- 2. Квартира площадью 81,2 кв. м в Новосибирске.
- 3. Квартира площадью 58 кв. м в Анталье (Турция).
- 4. Квартира площадью 58 кв. м в Анталье (Турция).
- 5. Квартира площадью 60 кв. м в Анталье (Турция).
- 6. Квартира площадью 161 кв. м в Анталье (Турция).
- 7. Квартира площадью 210 кв. м в Анталье (Турция).
- 8. Апартаменты площадью 29,7 кв. м в Батуми (Грузия).
- 9. Апартаменты площадью 38,45 кв. м в Батуми (Грузия).
- 10. Квартира в Паттайе (Таиланд).
Земельные участки
- 1. Земельный участок площадью 1004 кв. м в Новосибирске.
- 2. Земельный участок площадью 2142 кв. м в Бийске (Алтайский край).
- 3. Земельный участок площадью 579 кв. м в Бийске (Алтайский край).
- 4. Доля в размере 127/715 в праве собственности на земельный участок площадью 715 кв. м в Бийске (Алтайский край).
- 5. Земельный участок площадью 115 861 кв. м в муниципальном районе Целинный (Алтайский край).
Нежилые здания и помещения
В Новосибирске
- 1. Нежилое помещение площадью 33,8 кв. м.
- 2. Нежилое помещение площадью 139,4 кв. м.
- 3. Доля в размере 1/172 в праве собственности на нежилое помещение площадью 8843,6 кв. м.
В Бийске (Алтайский край)
- 1. Нежилое помещение площадью 172 кв. м.
- 2. Нежилое помещение площадью 73,1 кв. м.
- 3. Здание склада площадью 130 кв. м.
В селе Воеводское (Целинный район, Алтайский край)
- 1. Водонапорная башня площадью 15,9 кв. м.
- 2. Здание бытовое площадью 123,9 кв. м.
- 3. Здание весовой площадью 91,9 кв. м.
- 4. Здание заправки площадью 15,2 кв. м.
- 5. Здание конторы площадью 345,3 кв. м.
- 6. Здание котельной площадью 132,9 кв. м.
- 7. Здание лаборатории площадью 93,8 кв. м.
- 8. Здание материального склада площадью 143,4 кв. м.
- 9. Здание механической мастерской площадью 511,4 кв. м.
- 10. Здание пожарного депо площадью 54,8 кв. м.
- 11. Здание склада №3 площадью 2466 кв. м.
- 12. Здание склада №4 площадью 2466 кв. м.
- 13. Здание склада №8 площадью 1233 кв. м.
- 14. Здание сушилки СОБ-1 площадью 589,3 кв. м.
- 15. Здание сушильно-очистительной башни №2 площадью 188,3 кв. м.
- 16. Здания складов №10, 12, 14 площадью 3699 кв. м.
- 17. Здания складов №15, 16, 17 площадью 3 699 кв. м.
- 18. Нежилое здание площадью 3699 кв. м.
- 19. Нежилое строение площадью 1220 кв. м.
- 20. Нежилое строение площадью 1232 кв. м.
- 21. Нежилое строение площадью 1233 кв. м.
- 22. Сооружение трансформаторной подстанции площадью 26,8 кв. м.
Автомобили
- 1. Автомобиль Audi Q8, 2019 год выпуска.
- 2. Автомобиль Audi A8 L, 2011 год выпуска.
- 3. Автомобиль BMW 420D, 2020 год выпуска.
- 4. Автомобиль МАЗ-5440А9-1320-031, 2011 год выпуска.
- 5. Автомобиль МАЗ-5440А9-1320-031, 2011 год выпуска.
- 6. Автомобиль УАЗ-23602, 2007 год выпуска.
- 7. Грузовой тягач седельный 174431, 2012 год выпуска.
- 8. Грузовой тягач седельный 174431, 2012 год выпуска.
- 9. Грузовой тягач седельный 647311, 2011 год выпуска.
- 10. Грузовой тягач седельный 647311, 2011 год выпуска.
- 11. Грузовой тягач седельный 647311, 2011 год выпуска.
- 12. Самосвальный полуприцеп «Тонар» 9523, 2011 год выпуска.
- 13. Самосвальный полуприцеп «Тонар» 9523, 2013 год выпуска.