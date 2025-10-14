Скончалась декан факультета театра кукол РГИСИ Тамара Стависская

Из жизни ушла декан факультета театр кукол РГИСИ Тамара Стависская. Преподаватель посвятила почти 40 лет Театральному институту на Моховой, сообщили в пресс-службе вуза.

Госпожа Стависская поступила на режиссерский курс Н.П. Наумова в ЛГИТМиК в 1987 году. В нулевые она разработала авторскую методику обучения работе с планшетной тренировочной куклой. Этот опыт распространился за пределами России.

Обучавшиеся у Тамары Стависской актеры и режиссеры работают в российских и зарубежных театрах. Многие из учеников стали обладателями почетных званий и лауреатами премий и фестивалей.

«Скромный, тактичный человек, всегда была сосредоточена на своем деле, ее педагогический стиль отличала крайне внимательная работа со студентами»,— так отозвались о Тамаре Стависской в РГИСИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге скончался трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Александр Дитятин.

Татьяна Титаева