В Екатеринбурге увеличат плату за охрану школ
В Екатеринбурге увеличат сумму оплаты за час охраны в школах. Об этом на заседании профильной думской комиссии заявил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Вице-мэр пояснил, что сейчас вопрос о конкретной сумме обсуждают на согласительной комиссии. Решение смогут представить к корректировке бюджета в течение ближайших двух недель.
Напомним, в конце сентября депутаты ЕГД обратились к главе Екатеринбурга с просьбой повысить оплату охраны в школах города. Члены думских комиссий обратили внимание на то, что сейчас она составляет 132 руб. в час. Они заметили, что в других муниципалитетах Свердловской области эта сумма достигает вплоть до 300 руб./час.
