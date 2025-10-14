В Екатеринбурге увеличат плату за охрану школ

В Екатеринбурге увеличат сумму оплаты за час охраны в школах. Об этом на заседании профильной думской комиссии заявил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вице-мэр пояснил, что сейчас вопрос о конкретной сумме обсуждают на согласительной комиссии. Решение смогут представить к корректировке бюджета в течение ближайших двух недель.

Напомним, в конце сентября депутаты ЕГД обратились к главе Екатеринбурга с просьбой повысить оплату охраны в школах города. Члены думских комиссий обратили внимание на то, что сейчас она составляет 132 руб. в час. Они заметили, что в других муниципалитетах Свердловской области эта сумма достигает вплоть до 300 руб./час.

Подробнее о требовании депутатов — в материале «Ъ-Урал» «Охрана зоопарка обходится дороже, чем школы».

Анна Капустина