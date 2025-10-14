При пожаре в Ростове-на-Дону погибла 86-летняя пенсионерка

В Ростове-на-Дону при пожаре погибла 86-летняя пенсионерка. ЧП произошло в ночь на 14 октября в многоэтажке на улице Ларина, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В одной из квартир многоэтажки на площади в два квадратных метра загорелись домашние вещи. Во время ликвидации возгорания спасатели нашли тело погибшей.

На место выезжали 19 сотрудников и шесть единиц техники. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Мария Хоперская