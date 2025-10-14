Пионеры цифровизации: «Ростелеком» приглашает представителей бизнеса на форум цифровых технологий в сфере гостеприимства

7 ноября во Всероссийском детском центре «Орленок» состоится ключевое событие в индустрии гостеприимства юга России — «Техносмена-2025». Форум станет площадкой для открытого диалога об особенностях рынка цифровых инноваций в гостиничном и ресторанном бизнесе. Организатором выступает ПАО «Ростелеком».



Мероприятие ориентировано на представителей малого и среднего предпринимательства и соберет на своей площадке экспертов туриндустрии, собственников и управляющих туристического бизнеса, рестораторов и владельцев точек общественного питания, вендоров и интеграторов технологических решений, а также представителей общественных организаций и органов государственного управления.

Программа форума охватит такие темы, как трансформация сервиса, автоматизация процессов и эффективное управление. В фокусе обсуждения будут присутствовать региональная специфика, успешные кейсы, маркетинговые инструменты, будущее индустрии и актуальные тренды.

Перед участниками «Техносмены-2025» выступят директор ВДЦ «Орленок», депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Джеус, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров по гостиничному бизнесу Вадим Прасов, президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, руководитель проекта винного города «Белый мыс», основатель HURMA Group Дмитрий Левицкий и другие ведущие эксперты отрасли.

Алексей Коновалов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Цифровизация стала неотъемлемой частью туристической отрасли. Более 70% малых и средних предприятий успешно используют сразу несколько цифровых сервисов, которые улучшают управление бизнесом, повышают привлечение клиентов и сокращают издержки. Однако для достижения максимальной эффективности важно не только внедрять современные технологии, но и активно обмениваться опытом и знаниями. Открытый диалог между участниками рынка способствует появлению инновационных решений, обмену лучшими практиками и ускорению процесса цифровой трансформации. Совместные усилия и открытость к новым идеям — залог устойчивого развития туристического сектора».

В форуме планируют принять участие представители технологических компаний, решения которых активно применяются в туристической сфере: 1С-Битрикс, Mango Office, Calltouch, Ecvi.

Получить подробную информацию о программе и зарегистрироваться для участия в форуме «Техносмен-2025» можно на официальном сайте мероприятия.

