Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) образована 13 февраля 1993 года на базе Коммунистической партии РСФСР. Была представлена во всех восьми созывах Государственной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На первых трех выборах в 1993, 1995 и 1999 годах партия получала соответственно 12,4% (42 места в парламенте), 22,3% (157) и 24,3% (113) голосов. В 2003 году коммунисты набрали 12,6% (52 места в парламенте), в 2007-м — 11,6% (57), в 2011-м — 19,2% (92), в 2016-м — 13,3% (43) голосов.

На выборах в Госдуму в 2021 году КПРФ получила 18,93% голосов по партийным спискам. Партии досталось 57 мандатов в парламенте, из которых 48 — по федеральному избирательному округу, 9 — по одномандатным округам.

Отделения КПРФ расположены во всех субъектах РФ. Председатель — Геннадий Зюганов.