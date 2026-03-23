Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) образована 13 февраля 1993 года на базе Коммунистической партии РСФСР. Была представлена во всех восьми созывах Государственной думы.
На первых трех выборах в 1993, 1995 и 1999 годах партия получала соответственно 12,4% (42 места в парламенте), 22,3% (157) и 24,3% (113) голосов. В 2003 году коммунисты набрали 12,6% (52 места в парламенте), в 2007-м — 11,6% (57), в 2011-м — 19,2% (92), в 2016-м — 13,3% (43) голосов.
На выборах в Госдуму в 2021 году КПРФ получила 18,93% голосов по партийным спискам. Партии досталось 57 мандатов в парламенте, из которых 48 — по федеральному избирательному округу, 9 — по одномандатным округам.
Отделения КПРФ расположены во всех субъектах РФ. Председатель — Геннадий Зюганов.
