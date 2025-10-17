Сегодня исполняется 58 лет пресс-секретарю и заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Пескову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, действительный государственный советник РФ первого класса Дмитрий Козак:

— Дорогой Дмитрий Сергеевич! Поздравляю тебя с днем рождения! По-товарищески очень ценю твое жизнелюбие, оптимизм, редкую порядочность и житейскую мудрость. Желаю мира вокруг и с самим собой, светлых дней и людей рядом, олимпийского здоровья и терпения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»