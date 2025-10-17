Дни рождения
Сегодня исполняется 58 лет пресс-секретарю и заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Пескову
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, действительный государственный советник РФ первого класса Дмитрий Козак:
— Дорогой Дмитрий Сергеевич! Поздравляю тебя с днем рождения! По-товарищески очень ценю твое жизнелюбие, оптимизм, редкую порядочность и житейскую мудрость. Желаю мира вокруг и с самим собой, светлых дней и людей рядом, олимпийского здоровья и терпения!