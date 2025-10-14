Средняя цена аренды квартиры в Ростове-на-Дону составила 33,5 тысячи рублей

В Ростове-на-Дону предложение на рынке долгосрочной аренды выросло на 57% за год. Выбор однокомнатных квартир увеличился на 50%, двухкомнатных — на 69%, трехкомнатных — на 72%, студий — на 53%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время интерес к долгосрочной аренде жилья в целом стране вырос на 3% в сравнении с прошлым годом. В столице региона активность жителей увеличилась на 4% за год. Особенно динамика выросла она в сегменте однокомнатных квартир (на 5%) и двухкомнатных (на 8%). В Ростове-на-Дону стоимость долгосрочной аренды двухкомнатных квартир снизилась на 10%.

По данным экспертов, в Ростове-на-Дону средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 33,5 тыс. руб. в месяц.

Константин Соловьев