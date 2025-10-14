В Ростовской области средний лимит по кредиткам снизился до 107 тысяч рублей

Объем лимитов по кредитным картам в Ростовской области сократился на 23% в сентябре 2025 года и составил 3,76 млрд руб. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, банки региона выдали 35 тыс. кредиток, что на 10% меньше августовского показателя в 39 тыс. карт. Средний размер лимита снизился с 124 тыс. руб. до 107 тыс. руб., то есть на 14%.

Лидером по общему объему лимитов в сентябре стала Москва — 104,42 тыс. карт с совокупным лимитом 16,52 млрд руб. Средний лимит по столичным кредиткам достиг 158 тыс. руб.

В целом по России банки открыли 1,29 млн договоров на кредитные карты с суммарным лимитом 141,51 млрд руб. Средний лимит составил 109 тыс. руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 12%, а общий объем лимитов — на 35%. Месяцем ранее банки оформили 1,46 млн карт с совокупным лимитом 218,6 млрд руб., а средний лимит равнялся 149 тыс. руб. — на 40 тыс. больше сентябрьского показателя.

Валентина Любашенко