Таганрогский Водоканал ликвидировал 70 порывов на сетях за семь дней

За минувшую неделю в Таганроге коммунальные службы устранили 70 прорывов на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По словам госпожи Камбуловой, несмотря на высокую изношенность инфраструктуры, сотрудники местного Водоканала делают все возможное для восстановления нормального водоснабжения на аварийных участках.

«На этой неделе ремонтные бригады выполняют работы по пяти адресам: ул. Инициативная, 66, ул. Колодезная – пер. Автодоровский, пер. 8-й Новый – ул. 4-я Линия, пер. 16-й Новый – ул. 3-я Линия, ул. Бабушкина, 10»,– написала Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале.

Актуальные сведения о коммунальных авариях и сроках их ликвидации жители могут найти на странице УЖХХ и официальном сайте Таганрогского Водоканала.

Валентина Любашенко