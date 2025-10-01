Беспилотное такси в России может появиться в ближайшие два года

В ближайшие пару лет в России может появиться беспилотное такси. Об этом заявил генеральный директор «Яндекс такси» Александр Аникин.

«Я думаю, что автономное такси без водителя-испытателя за рулем появится на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет»,— заявил господин Аникин на форуме «Цифровая транспортация» (цитата по ТАСС).

В последующие пять-десять лет могут появиться тысячи или десятки тысяч беспилотных такси, отметил гендиректор. По его словам, вскоре это станет обыденностью, которую люди перестанут замечать.

Компания «Яндекс» занимается разработкой автономного транспорта с 2017 года. С 2022 года они тестируют роботакси на юго-западе Москвы, в «Сириусе» и Иннополисе. В марте 2025 года правительство продлило экспериментальный правовой режим для этих тестов еще на три года.