Губернатор подписал постановление о КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде

Глава региона Глеб Никитин 13 октября 2025 года подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улицы Бориса Панина, Высоковского проезда, улиц Ижорской и Республиканской в Советском районе Нижнего Новгорода. В рамках проекта будут снесены и расселены 20 многоквартирных домов, включая семь аварийных, и один частный дом, чьим собственникам выплатят компенсацию.

Проект КРТ в границах улицы Панина, Высоковского проезда, улиц Ижорской и Республиканской

Фото: Минград Нижегородской области

На освобожденной территории площадью 3,34 га в течение семи лет застройщик должен будет построить более 47 тыс. кв. м нового жилья.

Также проект включает строительство детского сада на 200 мест и поликлиники на 100 посещений в смену. Обязательства инвестора предварительно оценены в 2,2 млрд руб., включая расходы на расселение домов и строительство соцобъектов.

Аукцион по определению застройщика запланирован на IV квартал 2025 года. Начальную стоимость лота ранее оценивали в 12,4 млн руб.

