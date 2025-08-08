Жильцы всех 13 многоквартирных домов решили участвовать в КРТ на Панина

Собственники 13 многоквартирных неаварийных домов решили участвовать в проекте комплексного развития территории (КРТ) в границах улицы Бориса Панина, Высоковского проезда, улиц Ижорской и Республиканской в Советском районе Нижнего Новгорода. Эти дома будут снесены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Как напомнили в региональном минграде, всего под снос и расселение пойдет 20 многоквартирных домов на 190 квартир и 359 жителей. Семь из этих домов — аварийные. Все дома были построены в 1930-50-е годы прошлого века. Еще один дом относится к ИЖС, он неаварийный, власти будут выкупать этот дом у собственника.

На освобожденной территории площадью 3,34 га в течение семи лет застройщик должен будет построить более 47 тыс. кв. м нового жилья. Также проект включает строительство детсада на 200 мест и поликлиники на 100 посещений в смену. Обязательства инвестора составят более 2,2 млрд руб., включая расходы на расселение домов, и строительство соцобъектов.

Аукцион по определению застройщика запланирован на IV квартал 2025 года.

Галина Шамберина