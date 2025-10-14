Алиханов: в России может появиться госбиблиотека с данными от БАС

В России могут создать государственную библиотеку с данными от беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Эти данные могут пригодиться для разработки алгоритмов беспилотного наземного транспорта.

Сейчас в России тестируют беспилотные такси, «КамАЗы», поезд «Ласточка», маневровые локомотивы, трамваи и паромы. Эти проекты в перспективе позволят повысить интенсивность грузо- и пассажиропотока, отметил господин Алиханов. «Но чтобы разработать алгоритмы движения любого такого транспорта беспилотного, нужны большие массивы видеозаписей»,— сказал глава Минпромторга на правительственном часе в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Работать хранилище будет на базе вычислительных мощностей Центра коллективного пользования Минпромторга. Господин Алиханов сообщил, что при реализации этого проекта его следует дополнить информацией с морского и наземного транспорта.

В августе в Минтрансе сообщили о планах вывести беспилотные автомобили на российские дороги к 2027 году. Для этого необходимо создать единые правила и инфраструктуру для использования автономного транспорта, отметили в министерстве. В «Яндекс Такси» заявляли, что запустят беспилотные такси в ближайшие два года.