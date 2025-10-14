Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жители Ростова выберут маршрут скоростного трамвая от Малиновского

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал документ о проведении публичных обсуждений по планировке территории под линию скоростного трамвая от ул. Малиновского до пл. Мичурина. Мероприятие станет первым этапом привлечения жителей к реализации транспортного проекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, на данный момент рельсы проложены только западнее ул. Малиновского, контактная сеть отсутствует. Представители проекта сообщили, что готовится и согласовывается дополнительное соглашение к действующей концессии.

«Этот процесс требует тщательной проработки и согласования с областными властями и концедентом. Окончательные решения по продолжению строительства примут после завершения всех процедур»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что год назад губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил строительство скоростного трамвая, мотивировав это необходимостью изменения проекта. Через двенадцать месяцев власти объявили голосование за выбор трассы маршрута.

Валентина Любашенко

