В Кремле считают, что Уиткофф может помочь урегулированию на Украине

В Кремле надеются, что талант спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вести переговоры будет способствовать работе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время пресс-колла. Господин Песков подчеркнул, что в Кремле американского переговорщика считают «эффективным».

«Мы хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность на Ближнем Востоке,— сказал Дмитрий Песков. — Мы надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе по урегулированию украинского конфликта».

13 октября президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском парламенте по случаю заключения соглашения по Газе отметил талант Стивена Уиткоффа вести переговоры. Рассуждая о качествах своего назначенца, он пошутил о способностях господина Уиткоффа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. С трибуны Дональд Трамп заявил, что теперь, когда удалось достичь договоренностей по Газе, спецпосланнику пора заняться украинским конфликтом.

Анастасия Домбицкая