«Звездный час Дональда Трампа»

Дональд Трамп совершил краткосрочный визит в Израиль, где объявил об окончании войны в секторе Газа. Ранее, утром 13 октября, «Хамас» освободил последних израильских заложников. Президент США также выступил с часовой речью в Кнессете. Среди прочего он заявил, что теперь намерен вплотную заняться мирным урегулированием вокруг Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает перемены на Ближнем Востоке вполне реальными.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональда Трампа принимали не то чтобы по высшему разряду, а по самому наивысочайшему. Борт номер один совершил круг почета над Тель-Авивом на низкой высоте. В аэропорт имени Бен-Гуриона прибыло все высшее руководство Израиля с женами, там же большие друзья еврейского государства — Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. До этого «Хамас» освободил 20 израильских заложников.

47-й президент Соединенных Штатов официально объявил о завершении войны. Затем было его выступление в Кнессете. Спикер Амир Охана приветствовал каждого из присутствующих высоких гостей, Трамп каждый раз вставал и аплодировал. Если говорить в целом, это то, к чему он всегда стремился, — звездный час. Конечно, далеко не весь мир ему рукоплещет, а отдельно взятая маленькая страна, зато достаточно заметная, скажем так. И регион важный. Глава Белого дома выступал 70 минут, суть понятна — исторический день в жизни Ближнего Востока. Грядут большие революционные изменения, отныне он будет другим — мирным.

На очереди Украина и Россия. Трамп прямо в ходе победной речи фактически дал соответствующие указания госсекретарю Рубио и спецпосланнику Уиткоффу. Хорошо бы еще договориться с Ираном, но пока не получается. В конце Трамп дал понять, что не возражает возглавить «Совет мира», то есть стать председателем земного шара. Но здесь он проявил скромность, мол, не настаивает, и так много дел.

Что же в сухом остатке? Конечно, оптимизм американского руководства можно посчитать завышенным. Однако если удастся расширить «соглашения Авраама», помирить арабские страны с Израилем, пусть частично, — это будет действительно прорыв. Этот процесс начался в первый срок Трампа и должен был продолжиться, если бы не события 7 октября 2023 года, когда «Хамас» вторгся в Израиль. Тогда еврейское государство было в шаге от урегулирования с Саудовской Аравией, и сейчас, возможно, удастся это восстановить.

Вроде бы с Индонезией — крупнейшей мусульманской страной тоже что-то намечается. Впрочем, все это авансы. На сегодня удалось с оговорками завершить войну в Газе и вернуть заложников. Это очень важно, но мир должен стать по-настоящему крепким. Пока этого не наблюдается. Что касается Украины, Трамп провел уже два телефонных разговора с Владимиром Зеленским. СМИ сообщают, что его пригласили в Вашингтон в пятницу, 17 октября. Нельзя исключать, что разработан некий новый план, что все эти заявления с высокой трибуны неспроста. Но вперед забегать по обыкновению не будем. Сейчас на очереди Шарм-эш-Шейх, большая мирная конференция по палестинскому урегулированию, съехались мировые лидеры, и Дональд Трамп опять в центре внимания.

Дмитрий Дризе