«Звездный час Дональда Трампа»

Дмитрий Дризе — о визите президента США на Ближний Восток

Дональд Трамп совершил краткосрочный визит в Израиль, где объявил об окончании войны в секторе Газа. Ранее, утром 13 октября, «Хамас» освободил последних израильских заложников. Президент США также выступил с часовой речью в Кнессете. Среди прочего он заявил, что теперь намерен вплотную заняться мирным урегулированием вокруг Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает перемены на Ближнем Востоке вполне реальными.

Дональда Трампа принимали не то чтобы по высшему разряду, а по самому наивысочайшему. Борт номер один совершил круг почета над Тель-Авивом на низкой высоте. В аэропорт имени Бен-Гуриона прибыло все высшее руководство Израиля с женами, там же большие друзья еврейского государства — Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. До этого «Хамас» освободил 20 израильских заложников.

Трамп заявил в Кнессете, что война в Газе завершилась

47-й президент Соединенных Штатов официально объявил о завершении войны. Затем было его выступление в Кнессете. Спикер Амир Охана приветствовал каждого из присутствующих высоких гостей, Трамп каждый раз вставал и аплодировал. Если говорить в целом, это то, к чему он всегда стремился, — звездный час. Конечно, далеко не весь мир ему рукоплещет, а отдельно взятая маленькая страна, зато достаточно заметная, скажем так. И регион важный. Глава Белого дома выступал 70 минут, суть понятна — исторический день в жизни Ближнего Востока. Грядут большие революционные изменения, отныне он будет другим — мирным.

На очереди Украина и Россия. Трамп прямо в ходе победной речи фактически дал соответствующие указания госсекретарю Рубио и спецпосланнику Уиткоффу. Хорошо бы еще договориться с Ираном, но пока не получается. В конце Трамп дал понять, что не возражает возглавить «Совет мира», то есть стать председателем земного шара. Но здесь он проявил скромность, мол, не настаивает, и так много дел.

Что же в сухом остатке? Конечно, оптимизм американского руководства можно посчитать завышенным. Однако если удастся расширить «соглашения Авраама», помирить арабские страны с Израилем, пусть частично, — это будет действительно прорыв. Этот процесс начался в первый срок Трампа и должен был продолжиться, если бы не события 7 октября 2023 года, когда «Хамас» вторгся в Израиль. Тогда еврейское государство было в шаге от урегулирования с Саудовской Аравией, и сейчас, возможно, удастся это восстановить.

«Хамас» освободил всех израильских заложников: первая реакция мировых СМИ

Вроде бы с Индонезией — крупнейшей мусульманской страной тоже что-то намечается. Впрочем, все это авансы. На сегодня удалось с оговорками завершить войну в Газе и вернуть заложников. Это очень важно, но мир должен стать по-настоящему крепким. Пока этого не наблюдается. Что касается Украины, Трамп провел уже два телефонных разговора с Владимиром Зеленским. СМИ сообщают, что его пригласили в Вашингтон в пятницу, 17 октября. Нельзя исключать, что разработан некий новый план, что все эти заявления с высокой трибуны неспроста. Но вперед забегать по обыкновению не будем. Сейчас на очереди Шарм-эш-Шейх, большая мирная конференция по палестинскому урегулированию, съехались мировые лидеры, и Дональд Трамп опять в центре внимания.

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинские боевики

Палестинские боевики

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Плакаты с фотографиями заложников

Плакаты с фотографиями заложников

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Машина Красного креста с заложниками

Машина Красного креста с заложниками

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский вертолет около границы страны

Израильский вертолет около границы страны

Фото: Amir Cohen / Reuters

Дмитрий Дризе

