Народные дружины Екатеринбурга получили субсидию почти на 6 млн рублей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выделил субсидию почти на 6 млн руб. на деятельность районных народных дружин и утвердил порядок предоставления средств, сообщили в городской администрации.

Субсидии получат активисты местных общественных организаций Академического, Верх-Исетского, Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов.

Всего в городе действует восемь дружин — по одной на каждый район, в них входит более 100 отрядов, в которые вступило более 1 тыс. человек, при этом число участников растет. Вместе с полицейскими они патрулируют улицы, помогают следить за соблюдением общественного порядка при проведении массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий Екатеринбурга.

Напомним, летом глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил, что народная дружина района пополнилась «несколькими отрядами молодежи» в 2024 году — до этого она состояла из пенсионеров, а также пожилых бывших сотрудников органов внутренних дел и военных. «Мы можем по-разному воспринимать "Русскую общину", но я увидел реальные действия молодых здоровых крепких парней, которые охраняют порядок вместо пенсионеров. Даже один их внешний вид уже дисциплинирует хулиганов»,— подчеркнул чиновник.

