Глава района Екатеринбурга выступил за участие «Русской общины» в охране порядка
Народная дружина Орджоникидзевского района Екатеринбурга пополнилась «несколькими отрядами молодежи» в 2024 году, что значительно усилило охрану порядка при проведении общественных мероприятий, сообщил членам думской комиссии по МСУ глава района Роман Кравченко. «Мы можем по-разному воспринимать "Русскую общину", но я увидел реальные действия молодых здоровых крепких парней, которые охраняют порядок вместо пенсионеров. Даже один их внешний вид уже дисциплинирует хулиганов»,— подчеркнул чиновник.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Господин Кравченко отметил, что до 2024 года народная дружина района состояла из пенсионеров, бывших сотрудники органов внутренних дел и военных. «Все они преклонного возраста. Я всегда видел, что охраняют порядок бабушки и дедушки в жилетках»,— пояснил он.
Глава района добавил, что ситуацию усложняет положение органов внутренних дел, которые «переживают не лучшие времена». «В органах внутренних дел 70% сотрудников — женщины. Зайдите в любой территориальный отдел полиции, дежурная часть — женщины, следственно-оперативная группа, которая выезжает на места преступления — тоже в основном состоит из женщин. С таким подходом мы с вами придем к всеобщему бардаку, поэтому очень рад, что у нас отряд добровольной народной дружины (ДНД) начал пополняться молодежью — молодыми крепкими парнями»,— сказал Роман Кравченко.
По его словам, члены ДНД осуществили 1 526 выходов на охрану общественного порядка в 2024 году. «То есть по три выхода в день»,— пояснил господин Кравченко. Чиновник добавил, что при участии дружинников было выявлено 355 административных правонарушений. «Статистика по их выявлению — это вершина айсберга. Большинство правонарушений пресекается на корню»,— подчеркнул глава Орджоникидзевского района.
В Екатеринбурге с начала 2024 года к рейдам полиции стали привлекать дружинников из «Русской общины». За это время организация несколько раз фигурировала в резонансных новостях, а часть населения сомневается в ее легитимности.
Подробнее о деятельности «Русской общины» в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «Добровольные помощники полиции».