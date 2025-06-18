Глава района Екатеринбурга выступил за участие «Русской общины» в охране порядка

Народная дружина Орджоникидзевского района Екатеринбурга пополнилась «несколькими отрядами молодежи» в 2024 году, что значительно усилило охрану порядка при проведении общественных мероприятий, сообщил членам думской комиссии по МСУ глава района Роман Кравченко. «Мы можем по-разному воспринимать "Русскую общину", но я увидел реальные действия молодых здоровых крепких парней, которые охраняют порядок вместо пенсионеров. Даже один их внешний вид уже дисциплинирует хулиганов»,— подчеркнул чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Кравченко отметил, что до 2024 года народная дружина района состояла из пенсионеров, бывших сотрудники органов внутренних дел и военных. «Все они преклонного возраста. Я всегда видел, что охраняют порядок бабушки и дедушки в жилетках»,— пояснил он.

Глава района добавил, что ситуацию усложняет положение органов внутренних дел, которые «переживают не лучшие времена». «В органах внутренних дел 70% сотрудников — женщины. Зайдите в любой территориальный отдел полиции, дежурная часть — женщины, следственно-оперативная группа, которая выезжает на места преступления — тоже в основном состоит из женщин. С таким подходом мы с вами придем к всеобщему бардаку, поэтому очень рад, что у нас отряд добровольной народной дружины (ДНД) начал пополняться молодежью — молодыми крепкими парнями»,— сказал Роман Кравченко.

По его словам, члены ДНД осуществили 1 526 выходов на охрану общественного порядка в 2024 году. «То есть по три выхода в день»,— пояснил господин Кравченко. Чиновник добавил, что при участии дружинников было выявлено 355 административных правонарушений. «Статистика по их выявлению — это вершина айсберга. Большинство правонарушений пресекается на корню»,— подчеркнул глава Орджоникидзевского района.

В Екатеринбурге с начала 2024 года к рейдам полиции стали привлекать дружинников из «Русской общины». За это время организация несколько раз фигурировала в резонансных новостях, а часть населения сомневается в ее легитимности.

Подробнее о деятельности «Русской общины» в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «Добровольные помощники полиции».

Василий Алексеев