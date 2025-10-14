Жительница Курской области погибла при ударе БПЛА

В курском селе Белица Беловского района FPV-дрон атаковал автомобиль Lada Granta. Погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Еще один удар БПЛА пришелся по селу Песчаное в том же районе. Ранен мужчина. Он самостоятельно обратился за медпомощью в больницу, угрозы его жизни нет, уточнил господин Хинштейн в Telegram.

За прошедшие выходные при атаках ВСУ в приграничье Курской области погибли три человека. Накануне губернатор региона назвал ситуацию в приграничных районах «достаточно непростой». Сегодня ночью силы ПВО сбили над территорией области один дрон, никто не пострадал.