Три человека погибли при атаках ВСУ в приграничье Курской области за выходные

Губернатор Курской области Александр Хинштейн провел оперативное совещание правительства региона. На нем господин Хинштейн назвал ситуацию в приграничных районах области «достаточно непростой». По словам губернатора, за прошедшие выходные при атаках ВСУ погибли три человека, еще 12 — пострадали.

Из-за этого пришлось перекрыть участок дороги Рыльск — Льгов, пояснил глава региона. «Я прошу наших жителей отнестись с пониманием к происходящим процессам и соблюдать безопасность, потому что жизнь самое дорогое, что у нас с вами есть»,— сказал Александр Хинштейн на совещании (цитата по «РИА Новости»).

Накануне губернатор сообщал, что из-за ударов БПЛА на трассе Рыльск — Льгов закрыто движение до села Ивановского, также ограничен выезд на дорогу из населенного пункта Степановка. Господин Хинштейн заверил, что это временная мера.