Силы ПВО за ночь сбили 40 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, по три — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом, еще один — над Курской областью.

В Воронежской области обошлось без жертв и пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев. Власти других регионов пока никак не прокомментировали ночные атаки. В Белгородской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА.