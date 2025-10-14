На Ставрополье племзавод «Россия» отсудил право собственности на два здания

Арбитражный суд Ставропольского края признал право собственности сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз-племзавод «Россия» на объекты недвижимости в Апанасенковском округе. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Хозяйство, специализирующееся на разведении овец и коз, обратилось в суд с иском к территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в регионе и администрации муниципального округа. Колхоз требовал признать его права на здание ПТО площадью 476,3 кв. м и столовую площадью 175 кв. м, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером 26:03:050501:212. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровая стоимость: 338,5 тыс. руб. Разрешенное использование — растениеводство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», СПК Колхоз-племзавод «Россия» зарегистрировано в 1996 году в селе Манычское Ставропольского края. Основной вид деятельности — разведение овец и коз. Уставный капитал компании — 5,1 млн руб. Председатель — Николай Мацко. Выручка компании за 2024 год составила 426 млн руб., прибыль — 2,3 млн руб.

Суд удовлетворил требования кооператива, зарегистрированного в селе Манычском Апанасенковского района, и закрепил за ним право собственности на оба объекта.

Тат Гаспарян