На Дону замначальника СКЖД подозревают в превышении должностных полномочий

В Ростовской области в отношении бывшего главного инженера Северо-Кавказского АО «ФПК» (учредителем является РЖД) возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о Александре Казакове, который в настоящее время занимает должность заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги. Его подозревают в хищении средств в крупном размере, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». Оперативники установили, что бывший главный инженер подписал акты приема работ некомплектного оборудования и строительно-монтажных работ при реконструкции зарядных колонок на станции «Адлер». Ущерб, принесенный РЖД, оценили в 17 млн руб.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к указанному преступлению, размера причиненного ущерба и вскрытие иных эпизодов противоправной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

Константин Соловьев