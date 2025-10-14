В Ростовской области партию гороха в 50 тонн задекларировали с нарушениями

Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия признал недействительной декларацию на 50 тонн продовольственного гороха, хранящегося в Зерноградском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, нарушение выявили в сентябре 2025 года при проверке деклараций о соответствии зерновой продукции на сайте Росаккредитации и в ФГИС «Сатурн». Индивидуальный предприниматель оформил декларацию на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности, установленных техническим регламентом «О безопасности зерна». В частности, не провели анализы на остаточные количества пестицидов, которые применялись при выращивании культуры.

«Сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащее исполнение требований Российской Федерации, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», — говорится в сообщении.

По данному факту заявителю будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Декларацию признали недействительной, чтобы предотвратить обращение зерна, не соответствующего нормам технического регламента.

Валентина Любашенко