Авиакомпания «Азимут» откроет ангар в «Платове» летом 2026 года

Авиакомпания «Азимут» введет в эксплуатацию ангарный комплекс для техобслуживания воздушных судов в аэропорту «Платов» летом 2026 года. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, строительство объекта ведется с 2020 года. Первоначально запуск планировался на 2025 год, однако сроки сдвинулись из-за длительного закрытия воздушного пространства, в том числе над «Платовым».

Инвестиции в проект составят около одного млрд руб. Средства пойдут на оснащение комплекса оборудованием для сложных работ по техобслуживанию самолетов.

«Ангар позволит одновременно обслуживать два воздушных судна. В будущем комплекс будет работать с самолетами SSJ-100, SJ-100 и МС-21. Перевозчик рассматривает возможность предоставления услуг сторонним авиакомпаниям»,— говорится в сообщении.

Реализация проекта создаст 60 новых рабочих мест. Ангарный комплекс станет первым объектом такого типа в авиационной инфраструктуре Ростовской области за более, чем 60 лет.

Валентина Любашенко