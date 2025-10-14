Уроженец Донбасса Максим Харкин содержался в плену у «Хамаса» в лучших условиях, чем другие. Это стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину, утверждает мать освобожденного Наталья Харкин.

Она рассказала, что в плену ее сын потерял 30 кг веса и вернулся «очень худенький и бледный». Однако он остался «крепким, сильным русским мальчиком», заверила его мать. «Максим там находился в более хороших условиях (по сравнению с другими заложниками.— "Ъ"). Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину»,— сказала ТАСС госпожа Харкин.

Режим прекращения огня в анклаве вступил в силу 10 октября — спустя чуть более чем два года с начала войны. Уроженец Донбасса был в числе израильских заложников, освобожденных вчера «Хамасом» в рамках соглашения о перемирии с Израилем.

